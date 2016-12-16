Добычей вооруженного бомбой грабителя стали 300 рублей

Злоумышленник, чье лицо скрывала маска, вошел в отделение связи на улице Строителей в поселке Громово Приозерского района Ленинградской области. В руках злоумышленник держал коробку серого цвета с проводами. Женщине-опреатору он заявил, что это бомба, которую он готов взорвать в случае невыполнения своих требований. После этого мужчина забрал из кассы около 300 рублей разменной монетой и скрылся с места происшествия, передает Flashnord. Полиция ведет поиск налетчика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.