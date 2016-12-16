Автобус сбил двухлетнего ребенка на остановке под Вологдой

У деревни Нестерево Сокольского района Вологодской области под колесами автобуса погиб ребенок. "Двухлетний ребенок вышел из автобуса в сопровождении взрослых, которые на короткое время потеряли его из виду, а обнаружили уже мертвым, после того, как автобус отъехал", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по региону. По факту произошедшего проводится проверка.