Автобус сбил двухлетнего ребенка на остановке под Вологдой

У деревни Нестерево Сокольского района Вологодской области под колесами автобуса погиб ребенок. "Двухлетний ребенок вышел из автобуса в сопровождении взрослых, которые на короткое время потеряли его из виду, а обнаружили уже мертвым, после того, как автобус отъехал", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по региону. По факту произошедшего проводится проверка.
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