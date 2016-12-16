Land Cruiser устроил ДТП на северо-западе Москвы

На Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы произошло серьезное ДТП. Внедорожник Land Cruiser врезался в Chevrolet Lacetti. Двое пассажиров Chevrolet оказались зажаты в салоне. Согласно последним данным, они получили ранения. На место выехали оперативные службы города.
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