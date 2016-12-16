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16 декабря 2016
просмотры: 123

Госдума приняла проект закона о платном въезде в города в первом чтении

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Вызвавший широкий резонанс в российском обществе, в особенности среди автолюбителей, законопроект "Об организации дорожного движения в России" был принят Госдумой в первом чтении. В документе обозначено, что региональные власти будут вправе устанавливать платный въезд в города или их отдельные части. Также проект закона устанавливает общие правила по организации парковок, в том числе и платных.

"Я, как депутат от одномандатного округа Москвы, могу вам сказать, что на эту тему очень много споров среди наших избирателей. Но тем не менее по модели Москвы многие города уже начали реформировать дорожную сферу и инфраструктуру в плане введения платных парковок по пополнению бюджета, других мер. И этот законопроект призван эту ситуацию упорядочить", – цитирует агентство городских новостей "Москва" заместителя председателя Госдумы Петра Толстого.

Он добавил, что проект закона будет существенно доработан. В частности, парламентарии планируют исключить норму, позволяющую муниципалитетам самостоятельно устанавливать плату за въезд.

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