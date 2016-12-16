Подаренного французам щенка Добрыню признали негодным к службе

Щенка немецкой овчарки по кличке Добрыня, которого Россия передала в дар Франции, признали негодным к несению службы в рядах спецподразделений. "Рентгенографические исследования выявили, что он страдает от дисплазии – аномалии задних лап, часто встречающейся у немецких овчарок и передающейся по наследству. Поэтому он не может быть штурмовой собакой. Он также не может служить для обнаружения наркотиков или взрывчатки, поскольку слишком большой и массивный для такой службы", – цитирует РИА Новости сообщение французской радиостанции Europe 1. Собака станет своеобразным талисманом подразделения.

Напомним, в ночь на 14 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов. В ходе полицейской спецоперации в пригороде французской столицы погибла служебная овчарка Дизель. В знак солидарности российское МВД передало французской стороне щенка немецкой овчарки по имени Добрыня. Пес несколько месяцев жил в специальном кинологическом центре, где тренировался и даже успел завести себе взрослую подругу.

