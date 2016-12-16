В Москве арестован замглавы отдела ГУЭБиПК

Сотрудники ФСБ задержали начальника 25-го отдела управления "Б" антикоррупционного управления МВД России. Пресненский суд Москвы арестовал его до 21 января 2017 года за превышение полномочий, передает Life.ru. По предварительным данным, задержанным является Александр Соболь.
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