У Улюкаева арестовали 10 участков и дом

В суде рассказали об имуществе бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которое попало под арест в ходе расследования дела о коррупции. Выяснилось, что решение по этому поводу было еще в конце ноября 2016 года.

"Еще 29 ноября суд наложил арест на 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области", – цитирует представителя суда Ura.ru. Какое еще имущество попало под арест, не сообщается.

