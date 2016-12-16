У Улюкаева арестовали 10 участков и дом

В суде рассказали об имуществе бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которое попало под арест в ходе расследования дела о коррупции. Выяснилось, что решение по этому поводу было еще в конце ноября 2016 года.
"Еще 29 ноября суд наложил арест на 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области", – цитирует представителя суда Ura.ru. Какое еще имущество попало под арест, не сообщается.
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