В Петербурге ограбили сотрудника ФСБ

В Санкт-Петербурге недалеко от станции метро "Гражданский проспект" вор обчистил карманы сотрудника ФСБ. Преступник украл и силовика iPhone стоимостью порядка 48 тысяч рублей.
Сотрудник ФСБ сообщил о краже в территориальный орган полиции. Правоохранители ведут расследование ограбления, передает Life.ru.
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