В Петербурге ограбили сотрудника ФСБ

В Санкт-Петербурге недалеко от станции метро "Гражданский проспект" вор обчистил карманы сотрудника ФСБ. Преступник украл и силовика iPhone стоимостью порядка 48 тысяч рублей.

Сотрудник ФСБ сообщил о краже в территориальный орган полиции. Правоохранители ведут расследование ограбления, передает Life.ru.