Суд арестовал имущество Улюкаева

Правоохранительные органы добились обеспечительного ареста имущества бывшего министра экономического развития страны Алексея Улюкаева. О решении суда по делу о коррупции рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
О каком именно имуществе идет речь, не уточняется. "Арест имущества – обычная практика по подобным делам", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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