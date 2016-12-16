Суд арестовал имущество Улюкаева

Правоохранительные органы добились обеспечительного ареста имущества бывшего министра экономического развития страны Алексея Улюкаева. О решении суда по делу о коррупции рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

О каком именно имуществе идет речь, не уточняется. "Арест имущества – обычная практика по подобным делам", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.