Под Самарой задержаны два пособника "ИГ"

Два пособника запрещенной в России террористической группировки "ИГ" задержаны в ходе спецоперации в пригороде Самары. Также было обнаружено взрывчатое вещество, которое подозреваемые изготовили самостоятельно из компонентов, находящихся в свободном обороте. В этом им помогла полученная от вербовщика инструкция, сообщает официальный сайт Федеральной службы безопасности (ФСБ).







