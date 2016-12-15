В Самаре проходит антитеррористическая операция

Правоохранительные органы Самары проводят антитеррористическую операцию в рамках расследования по делу боевиков запрещенного в России "Исламского государства". Спецслужбы ищут склад оружия, который принадлежит членам организации.

"Сейчас проводится спецоперация в одной из квартир жилого дома в поселке Зубчаниновка на окраине Самары", – сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона. Предположительно, в квартире могут находиться боевики. Спецслужбы оцепили район проведения операции и готовятся к эвакуации местных жителей.