В Самаре проходит антитеррористическая операция

Правоохранительные органы Самары проводят антитеррористическую операцию в рамках расследования по делу боевиков запрещенного в России "Исламского государства". Спецслужбы ищут склад оружия, который принадлежит членам организации.
"Сейчас проводится спецоперация в одной из квартир жилого дома в поселке Зубчаниновка на окраине Самары", – сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона. Предположительно, в квартире могут находиться боевики. Спецслужбы оцепили район проведения операции и готовятся к эвакуации местных жителей.
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