В Москве полковнику Минобороны дали 12 лет за госизмену

В Москве вынесли приговор полковнику Минобороны Алексею Синякову, который обвинялся в госизмене. Высокопоставленного военного на 12 лет отправили в колонию строгого режима.

"Также Синяков лишен звания полковника запаса", – сообщили в пресс-службе суда. Подробности дела скрыты под грифом "секретно", передает Life.ru.

