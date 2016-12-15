В Москве полковнику Минобороны дали 12 лет за госизмену

В Москве вынесли приговор полковнику Минобороны Алексею Синякову, который обвинялся в госизмене. Высокопоставленного военного на 12 лет отправили в колонию строгого режима.
"Также Синяков лишен звания полковника запаса", – сообщили в пресс-службе суда. Подробности дела скрыты под грифом "секретно", передает Life.ru.
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