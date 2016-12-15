В центре Москвы произошло ограбление со стрельбой

В Москве днем 15 декабря неизвестные совершили ограбление. Они разбили стекло автомобиля, сделали несколько выстрелов и похитили сумку, в которой находилась крупная сумма денег.
Преступники скрылись на машине Audi черного цвета. Для поимки злоумышленников в городе объявлен план "Перехват", сообщает агентство городских новостей "Москва". О пострадавших не сообщается.
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