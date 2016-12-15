Европа одобрила механизм отмены виз с Украиной и Грузией

Депутаты Европарламента решили судьбу механизма отмены виз с Грузией и Украиной. Большинство парламентариев одобрили соответствующую инициативу.

Официально о решении было объявлено на сайте Европарламента. По предварительным данным, механизм может быть применен в случае увеличения потока мигрантов в ЕС.