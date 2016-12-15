Первоклассник попал в больницу после драки в московской школе

Первокласснику понадобилась медицинская помощь после драки в раздевалке школы. Инцидент произошел в учебном заведении, расположенном на Хорошевском шоссе на севере Москвы. "У мальчика были диагностированы ушибы и закрытая черепно-мозговая травма", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов столицы. О произошедшем сотрудники лечебного учреждения сообщили в полицию. Правоохранители выяснили обстоятельства конфликта. "В школьной раздевалке один из мальчиков задел другого пакетом со сменной обувью, в результате между детьми произошел конфликт, переросший в драку", – отметили в полиции. Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.