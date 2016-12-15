Варваре Карауловой вынесли приговор Взрыв у метро в Москве Убийство российского посла в Анкаре Новый год 2017 "Дом-2"
Шоу-бизнес

Скандал с шансонье Новиковым набирает обороты

Сбежавшего певца ждут следователи
Шоу-бизнес

Беременная жена нанесла Казаченко новый удар

Молодая женщина не намерена прозябать в нищете
партнеры

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
У Хворостовского обнаружили новую болезнь
Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
Полиция пресекла провокации Летучей
13:53
15 декабря 2016
просмотры: 123

Первоклассник попал в больницу после драки в московской школе

567
поделиться

Первокласснику понадобилась медицинская помощь после драки в раздевалке школы. Инцидент произошел в учебном заведении, расположенном на Хорошевском шоссе на севере Москвы. "У мальчика были диагностированы ушибы и закрытая черепно-мозговая травма", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов столицы. О произошедшем сотрудники лечебного учреждения сообщили в полицию. Правоохранители выяснили обстоятельства конфликта. "В школьной раздевалке один из мальчиков задел другого пакетом со сменной обувью, в результате между детьми произошел конфликт, переросший в драку", – отметили в полиции. Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

19:43
22 декабря 2016
просмотры: 123

В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике

567
18:31
22 декабря 2016
просмотры: 123

ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

567
18:07
22 декабря 2016
просмотры: 123

Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

567
15:29
22 декабря 2016
просмотры: 123

На юго-востоке Москвы случился транспортный коллапс

567
15:03
22 декабря 2016
просмотры: 123

"Боярышник" будут продавать по рецептам

567
13:25
22 декабря 2016
просмотры: 123

Скрывавшийся от полиции угонщик устроил девять ДТП в Москве

567
13:21
22 декабря 2016
просмотры: 123

В России начнут создавать новый самолет "судного дня"

567
12:43
22 декабря 2016
просмотры: 123

В ювелирную компанию "Адамас" нагрянул ОМОН

567
12:25
22 декабря 2016
просмотры: 123

В Москве умер старейший профессор МГУ

567
12:01
22 декабря 2016
просмотры: 123

Названы имена пострадавших при взрыве у метро

567

загрузить ещё

Политика

Путина признали самой обсуждаемой персоной года
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Шоу-бизнес

Беременная жена нанесла Казаченко новый удар
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
Рената Литвинова лишила дочь наследства

Проишествия

Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
Подробности гибели дочки турецкого дипломата
Проклятие фиолетовой ветки столичного метро

Lifestyle

Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
Как быстро убрать квартиру перед Новым годом
Происшествия

Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира

Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
Шоу-бизнес

Арнтгольц родила второго ребенка

В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Общество

Появились подробности смерти внука Сталина

Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Шоу-бизнес

Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки

Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения

Гороскоп

Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака
Колдуны раскрыли тайны Пелагеи
Дмитрий Тарасов женится в третий раз

Фоторепортажи

Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
Филипп Киркоров нарядился как петух
Знаменитые актеры из Австралии

Спорт

Российскому биатлону вынесли приговор
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)

Регионы

Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду
На месте строительства Керченского моста нашли клад
Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей (видео)
Сын депутата выбил единственный глаз посетителю ночного клуба
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru