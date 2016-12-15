Установлена личность выпавшего с 20-го этажа бизнес-центра

Правоохранителям удалось установить личность молодого человека, погибшего в результате падения с 20-го этажа Центра международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Им оказался 23-летний сотрудник фирмы "Финансовые партнеры" Ярослав С., передает Life.ru. Обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются.