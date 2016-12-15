Путин назначил встречу с руководством Госдумы

Президент России Владимир Путин назначил встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, всеми его заместителями, а также руководителями думских комитетов на 21 декабря, передает ТАСС.

"После пленарного заседания в 19:00 мск 21 числа Владимир Владимирович Путин пригласил всех заместителей председателя Госдумы и председателей комитетов на встречу к себе", – рассказал зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. "Тему встречи он определит", – добавил он, предположив, что совещание будет посвящено итогам.

