Путин прилетел в Японию

Президент России Владимир Путин прибыл в Японию с двухдневным рабочим визитом, передает Russia Today. На выходе из самолета российского лидера встретила японская делегация. Планируется, что Владимир Путин встретится с премьер-министром страны Синдзо Абэ и обсудит перспективы развития двустороннего сотрудничества.