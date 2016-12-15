На юге Москвы зарезали 23-летнего парня

На юге российской столицы найден труп 23-летнего парня. По данному факту возбуждено уголовное дело. "По данным следствия, вблизи одного из жилых домов, расположенного по улице Бехтерева, местные жители обнаружили тело молодого человека с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран в области жизненно важных органов", – цитирует агентство "Москва" представителя Следственного комитета. Полиция пытается восстановить картину преступления.