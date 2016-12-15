США смягчили санкции против "Рособоронэкспорта"

США решили ослабить санкции, которые сами же и ввели в отношении российской компании "Рособоронэкспорт", передает ТАСС. Сделано это было для того, чтобы американцы могли приобрести специализированное цифровое оборудование, которое Москва использует в рамках реализации Договора по открытому небу. Речь идет об оптическом сенсоре (камере), устанавливаемой на самолеты-наблюдатели. "Эта покупка позволит США лучше оценивать соблюдение Россией Договора", – выразил уверенность представитель Госдепартамента США. Как именно американская сторона намерены использовать это приобретение, не уточняется.