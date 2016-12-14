В Москве отстранили от должности подполковника полиции

Московская полиция начала проверку в отделе по району Хамовники. В связи с этим от должности был отстранен руководитель отделения подполковник полиции Андрей Соколов, сообщает телеканала "360".

Временно исполняющим обязанности был назначен заместитель начальника отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве подполковник полиции Сергей Артемов. О целях проверки не сообщается.