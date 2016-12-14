В центре Петербурга прогремел взрыв

Вечером 14 декабря в центре Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв. По предварительным данным, на территории бывшего завода "Карл Шпигель" вспыхнули неизвестные вещества.
В результате взрыва пострадал один человек: женщина получила легкие ранения, сообщает "Российская газета". На месте происшествия работают спасатели.
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