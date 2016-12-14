Умер известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров

Наставник хоккейного клуба "Трактор" из Челябинска Геннадий Цыгуров скончался на 75-м году жизни. О смерти тренера сообщили в пресс-службе команды.

"Геннадий Федорович поистине являлся мэтром отечественного и российского хоккея. Он был верным другом, добрым человеком и настоящим мужчиной", – цитируют "Аргументы и факты" представителя "Трактора". О дате похорон будет объявлено позднее.

