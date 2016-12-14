В Москве за два часа выпали из окон два мальчика

На востоке Москвы в течение двух часов два ребенка выпали из окон домов. Одному из них чудом удалось выжить, второй скончался на месте. "Инцидент с выжившим после падения мальчиком произошел около 13:30, а около 15:30 из окна другого дома на той же улице упал подросток, учащийся восьмого класса школы", – рассказал собеседник РИА Новости.

Госпитализация одного из пострадавших попала на видео. Его в больницу доставили на вертолете, передает Life.ru.