Сбитые в Москве близняшки пришли в сознание

Девочки-близняшки, которые пострадали в результате ДТП на западе Москвы, пришли в сознание. Юных пациенток отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, в состоянии пострадавших наметилась положительная динамика. "Они находятся в реанимации, и если врачи сочтут нужным нас пустить к детям, мы их навестим", – рассказал Life.ru отец девочек.