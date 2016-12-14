Грабители ножом изрезали ноги студентке

Два вооруженных злоумышленника напали на студентку на Болотниковской улице в Москве, передает РЕН ТВ. Девушку избили и ножом изрезали ноги. После этого грабители отобрали у нее чуть больше 36 тысяч рублей.
Пострадавшая была госпитализирована. Помимо ножевых ранений, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Налетчики скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело.
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