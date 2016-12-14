Более 30 рейсов из Москвы отменили из-за непогоды

Сообщается, что ночь на 14 декабря была самой холодной в Москве с начала зимы. Это сказалось на системе города. Как свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание", из столичных аэропортов были отменены более 30 вылетов – два из Внуково, 21 из Домодедово и девять из Шереметьево. Из Домодедово были задержаны десять рейсов, из Шереметьево – три.