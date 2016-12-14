В Москве пассажиру метро проломили череп

Москвич получил перелом лицевой кости во время давки в метро. ЧП случилось в вечерний час пик на станции "Театральная" Замоскворецкой линии. Мужчина пытался покинуть вагон, но другие пассажиры уже начали заходить. В результате случайного столкновения он получил головой в скулу.

Прямо со станции пострадавший был доставлен в больницу. "Диагностировали закрытый перелом скуловой кости слева, гематому", – цитирует Life.ru представителя экстренных служб города.