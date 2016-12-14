Известный актер умер от сердечного приступа

Канадский актер Алан Тик умер в больнице в возрасте 69 лет, пишет "Газета.Ру". У него произошел сердечный приступ во время игры в хоккей с сыном. Артиста госпитализировали, но вскоре он скончался.

Тик прославился благодаря главной роли в ситкоме 80-х "Проблемы роста" (Growing Pains). Также он снимался в ремейке популярного сериала "Полный дом" (Full House), который шел под названием Fuller House. Алан Тик является отцом американского исполнителя в стиле R'n'B Робина Тика.