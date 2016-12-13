Глава МЧС Армении умер от рака

В одной из больниц Армении скончался глава МЧС страны Армен Ерицян. Чиновнику было 55 лет.

По неофициальным данным, государственный служащий страдал от онкологического заболевания. "Он скончался в результате тяжелой продолжительной болезни", – цитирует Sputnik Армения главу отделения реанимации медцентра "Наири" Анатолия Гнуни.