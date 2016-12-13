В Петербурге хотят увеличить штрафы в 10 раз

Законодатели Санкт-Петербурга предложили Госдуме дать разрешение регионам на увеличение максимального размера штрафа за административное правонарушение. С соответствующей инициативой выступил руководитель фракции "Единая Россия" в петербургском парламенте Александр Тетердинко, передает FlashNord.

Депутат предложил увеличить максимально возможный штраф в десять раз для физических лиц (до 50 тысяч рублей) и в два раза – для юридических (до 100 тысяч рублей). Он пояснил, что низкие штрафы не позволяют местным властям эффективно бороться с мелкими правонарушениями.