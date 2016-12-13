Утопленный во время тест-драйва Land Cruiser выставили на продажу

В Сети появилось объявление о продаже подержанного автомобиля Land Cruiser, передает сетевое издание m24.ru. Попытки продать какое-либо имущество, в том числе машины, в интернете не редкость, и вряд ли этот случай привлек бы к себе особое внимание. Однако выяснилось, что на продажу выставлен тот самый автомобиль, который успел прославиться благодаря видео своеобразного тест-драйва.

В рамках проверки ходовых качеств Land Cruiser водитель выехал на лед подмосковного озера. Конец оказался предсказуемым – автомобиль ушел на дно, и вытаскивать его пришлось при помощи прибывшей на место специальной техники. В ледяной воде внедорожник провел несколько часов. Владелец не скрывает славного "боевого" прошлого выставленной на продажу машины. Он уверяет, что мотор не получил гидроудара, а масло в коробке передач и двигателе заменили. Расстаться с машиной ее владелец готов всего за 1,3 миллиона рублей.