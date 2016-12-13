Москвич угрожает взорвать дом

Один из жильцов дома на Кронштадтском бульваре на севере Москвы воспользовался телефоном доверия и позвонил в службу психологической помощи. Он сообщил, что не хочет жить, а также добавил, что в квартире у него две гранаты, при помощи которых он намерен взорвать дом, передает Life.ru. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели. С мужчиной работают психологи.