Геремеев не явился на суд по делу об убийстве Немцова

Допрос Руслана и Артура Геремеевых, которые были вызваны в суд в качестве свидетелей по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сорвался. "Свидетели Геремеевы не явились", – цитирует агентство городских новостей "Москва" судью Юрия Житникова. Напомним, Московский окружной военный суд начал рассмотрение соответствующего уголовного дела по существу. На скамье подсудимых находятся Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой. Политик скончался на месте от нескольких пулевых ранений.