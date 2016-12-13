В метро Москвы произошел сбой

На официальной странице Московского метрополитена в Twitter появилось сообщение о сбое в работе подземки. Сообщается, что интервалы движения поездов были увеличены из-за подозрения на неисправность одного из составов. Согласно данным пресс-службы метро, удалось оперативно вернуть движение в график.
9:05 Сокольническая линия. Были увеличены интервалы движения из-за подозрения на неисправность поезда. Сейчас движение в графике— Московское метро (@MetroOperativno) 13 декабря 2016 г.
Однако сами пассажиры поспешили не согласиться. Пользователи Сети в комментариях под сообщением о сбое рассказали, что идущие в сторону центра города поезда останавливаются практически в каждом тоннеле. На станциях собралось большое число пассажиров.
@MetroOperativno ага, почти... pic.twitter.com/QYKvawC7Jv— Pavel (@PKolesoff) 13 декабря 2016 г.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения