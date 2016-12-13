В метро Москвы произошел сбой

На официальной странице Московского метрополитена в Twitter появилось сообщение о сбое в работе подземки. Сообщается, что интервалы движения поездов были увеличены из-за подозрения на неисправность одного из составов. Согласно данным пресс-службы метро, удалось оперативно вернуть движение в график.

9:05 Сокольническая линия. Были увеличены интервалы движения из-за подозрения на неисправность поезда. Сейчас движение в графике — Московское метро (@MetroOperativno) 13 декабря 2016 г.

Однако сами пассажиры поспешили не согласиться. Пользователи Сети в комментариях под сообщением о сбое рассказали, что идущие в сторону центра города поезда останавливаются практически в каждом тоннеле. На станциях собралось большое число пассажиров.