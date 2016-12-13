В Москве сотрудница полиции выжила после падения с седьмого этажа

Сотрудница полиции, служащая дознавателем в Южном Чертаново, выпала из окна седьмого этажа дома на Сумской улице. "С травмами различной степени тяжести она госпитализирована в медицинское учреждение", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов столицы.

В момент происшествия женщина находилась в отпуске. Обстоятельства случившегося устанавливаются.