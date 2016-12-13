В Петербурге избитый матерью школьник попал в больницу

В Детскую городскую больницу №5 Санкт-Петербурга поступил десятилетний школьник с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом тканей головы, передает Life.ru. В удовлетворительном состоянии он был помещен в отделение нейрохирургии.

По данным правоохранительных органов, мать избила своего ребенка в школе. Инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку.