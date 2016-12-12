В Турции потерпел крушение истребитель F-16

Вблизи аэродрома военной базы "Диярбакыр" на юго-востоке Турции потерпел крушение истребитель F-16, сообщает газета "Известия". Самолет выполнял учебный полет. Пилоту удалось катапультироваться. Начато расследование обстоятельств произошедшего. Военно-воздушные силы Турции с базы "Диярбакыр" наносят удары по курдским войскам, расположенным на турецкой и иракской территориях.