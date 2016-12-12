Под Новгородом утонули два брата-дошкольника

Следователи проводят проверку гибели двух детей дошкольного возраста в поселке Залучье Новгородской области. Сообщается, что братья шести и трех лет, а также еще один шестилетний ребенок катались с горки. В какой-то момент дети спустились к реке Шубинская Робья, где провалились под лед.

"Крик о помощи одного из мальчиков услышала мать ребенка. Мальчика удалось спасти, он доставлен в больницу. Двое братьев утонули в реке", – цитирует Flashnord сообщение следственного управления Следственного комитета по региону. Тело трехлетнего ребенка было обнаружено, поиски шестилетнего продолжаются. В Залучье дети приехали из Великого Новгорода в гости к бабушке.