"По щучьему велению": в Люблине покажут новогодний мюзикл под открытым небом

Горожан ждут театральное представление, народные игры и катание на коньках.

В рамках главного проекта сезона «Зима в Москве» на юго-востоке столицы в районе Люблино в субботу, 13 декабря, состоится необычный праздничный спектакль у катка. Зрителям представят интерактивную версию мюзикла «По щучьему велению» — театрализованное действие развернется под открытым небом напротив дома 35 на улице Марьинский Парк. Начало мероприятия запланировано на 16:00, вход свободный.

Особенность постановки — в вовлечении публики в происходящее. Зрители не останутся пассивными наблюдателями: им предложат выполнять задания, разгадывать загадки и даже водить хороводы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Атмосферу настоящей русской ярмарки поддержат традиционные игры и праздничные декорации. В финале все желающие смогут сделать фото со сказочными персонажами — Емелей и Бабой‑ягой.

После театрального представления гости смогут в свое удовольствие покататься на катке, оборудованном теплыми раздевалками. Таким образом, мероприятие объединит сразу несколько форматов зимнего досуга: театр, народные развлечения и катание на коньках.

Тем, кто хочет попробовать себя в рукоделии, стоит обратить внимание на тематические мастер‑классы по созданию новогодних украшений, которые до конца декабря проходят по выходным дням на межрегиональных ярмарках в Южном и Восточном административных округах Москвы. Участники смогут изготовить разнообразные интерьерные поделки: от шаров из еловых веток до изящных подсвечников. Все материалы предоставляют организаторы, а готовые изделия гости уносят с собой — их можно использовать для праздничного декора или подарить близким.

Занятия проходят по субботам на ярмарке в Братееве (рядом со станцией метро «Алма‑Атинская») и по воскресеньям в Гольянове (в сквере у Гольяновского пруда). Начало в 11:00, продолжительность — два часа. Участие бесплатное, но чтобы уточнить расписание и наличие мест, можно заранее обратиться в кафе ярмарок по указанным адресам — с 10:00 до 20:00 в любой день, кроме понедельника.

Мероприятия проходят в рамках проекта «Зима в Москве», который предлагает горожанам пространства для разнообразного семейного отдыха, творческого самовыражения и теплого дружеского общения даже в самые морозные дни.