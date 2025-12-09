К зиме готов: манул Тимофей завершил зажировку

Символ Московского зоопарка набрал оптимальный вес и обзавелся густой шерстью.

Манул Тимофей, являющийся одним из самых любимых публикой обитателей Московского зоопарка, успешно завершил процесс зажировки. К началу декабря палласов кот достиг веса в 6,5 килограмма и покрылся плотной зимней шерстью, превратившись в настоящий пушистый шар. Этот естественный этап годового цикла критически важен для выживания вида – в суровых природных условиях манулы накапливают жировые запасы, чтобы благополучно перенести холодные месяцы.

Процесс набора массы у Тимофея стартовал с наступлением осени. Зоологи планомерно увеличивали объем его рациона, доведя дневную норму до 350–400 граммов. Кормление проводилось дважды в день, что стимулировало животное активнее выходить на улицу. Для поддержания здоровья один день в неделю — понедельник — оставался разгрузочным.

Все лето и осень манул охотно проводил время в уличном вольере, наслаждаясь прогулками. С появлением снега его активность естественным образом снизится: Тимофей станет реже покидать утепленное жилище. Однако сотрудники зоопарка позаботятся о том, чтобы у животного оставались удобные тропинки для коротких вылазок — они регулярно расчищают от снега проходы, обеспечивая питомцу комфортные условия.

Весной начнется обратный процесс — разжировка. Для этого с первых чисел февраля зоологи постепенно станут уменьшать порции корма, но при этом будут тщательно отслеживать динамику веса. Например, к июню 2025 года Тимофей достиг минимальной отметки в 3,7 килограмма, но благодаря грамотному уходу и сбалансированному питанию смог вовремя набрать необходимую массу к зиме.

Манулы — редкие представители семейства кошачьих, занесенные в Международную Красную книгу. Московский зоопарк активно участвует в программе по сохранению и изучению этого уязвимого вида. Забота о Тимофее — не просто часть ежедневной работы киперов, но и важный вклад в поддержание популяции редкого хищника. Наблюдение за его сезонными изменениями помогает специалистам лучше понять природные ритмы манула и совершенствовать методы содержания животных в неволе.