Ремонт Краснопресненского путепровода завершен

Важный транспортный узел, связывающий Беговую улицу, Хорошевское шоссе и улицу 1905 года, вновь открыт для автомобилей.

В Москве завершен капитальный ремонт Краснопресненского (Ваганьковского) путепровода. Сооружение, возведенное более 60 лет назад, проходит над железнодорожными путями Смоленского направления МЖД и является важной частью транспортной сети города. Необходимость ремонта была обусловлена коррозией арматуры балок, нарушениями гидроизоляции и частичным разрушением деформационных швов.

В ходе работ специалисты заменили 180 железобетонных балок и более 220 метров деформационных швов, переустроили 60 стоек опор и обновили 360 опорных частей. Были отремонтированы устои мостового сооружения, а подмостовой габарит увеличен почти на полметра. На путепроводе обновили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров. Установили дополнительные энергоэффективные фонари, привели в порядок лестничные сходы, смонтировали барьерные и перильные ограждения, выполнили гранитную облицовку.

Обслуживание и ремонт мостовых сооружений в Москве ведется в постоянном режиме. Так, осенью в районе Покровское‑Стрешнево стартовал капремонт Волоколамского путепровода. Это сооружение длиной почти 95 метров построили в 1943 году на пересечении Волоколамского шоссе с путями Рижского направления МЖД. За прошедшие десятилетия путепровод неоднократно реконструировали: в 1960 году добавили две опоры, а в 1969–1972 годах демонтировали одну и возвели еще пять, увеличив ширину полотна до 31,2 метра.

Обследование 2023 года выявило дефекты, влияющие на грузоподъемность, долговечность и безопасность движения. В связи с этим было принято решение о капитальном ремонте. Сейчас на объекте демонтировали пролетное строение — несущую конструкцию между опорами. На его месте установили опалубку, выполнили армирование и бетонирование временной консольной части мостового полотна. Эта консоль позволит переключить движение на железобетонную сторону путепровода.

Впереди — демонтаж сталежелезобетонного пролетного строения в четырех пролетах. Работы проведут с помощью консольно‑шлюзового крана, способного поднимать балки весом свыше 60 тонн и длиной более 30 метров. Впереди строительство новой опоры и ремонт двух существующих, восстановление ригелей — горизонтальных элементов, распределяющих нагрузки между вертикальными опорами.

Специалисты также обустроят водоотвод, выполнят гидроизоляцию, забетонируют поверхность и уложат два слоя асфальта. Для снижения нагрузки на конструкции установят деформационные швы общей длиной 184,5 метра, заполнив зазоры герметиками для гидроизоляции. На отремонтированной половине моста появятся тротуары с перильными ограждениями и новые фонари. Движение на путепроводе не прекращается, поэтому работы ведут поочередно на каждой половине. Завершить ремонт планируется к концу 2026 года, после чего прилегающую территорию благоустроят.