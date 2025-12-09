"Поэзия зимы" на Садовой-Самотечной улице: у МГПУ появилось новогоднее пространство

До конца сезона горожане и туристы смогут видеть световое шоу, цифровую книгу со "Щелкунчиком" и праздничную инсталляцию.

В Тверской районе столицы перед зданием Московского городского педагогического университета (МГПУ) на Садовой‑Самотечной улице открылось красочное новогоднее пространство. Здесь установили живые ели в кадках, разместили фигуры Щелкунчика и смонтировали масштабную инсталляцию по мотивам одноименной сказки. Наслаждаться праздничным дизайном и делать памятные зимние снимки прохожие смогут до 28 февраля.

Центральным элементом оформления площадки является световое шоу «Поэзия зимы: декабрь, январь, февраль». По вечерам фасад университета превращается в огромный медиаэкран, где демонстрируются тематические композиции для каждого зимнего месяца. В декабре зрители увидят падающие с неба виртуальные конфеты и подарки, сопровождаемые строками Валерия Брюсова о первом снеге. Январская часть шоу переносит в атмосферу морозного вечера — на экране возникают дальние огоньки и обледенелые стены, иллюстрируя стихи Афанасия Фета. Февраль представлен строками Александра Пушкина «Мороз и солнце; день чудесный!»: на фасаде открываются резные ставни, за которыми разгулялась метель, а затем возникает образ лошади, везущей по заснеженной дороге сани.

Особого внимания заслуживает установленная на площадке трехметровая цифровая книга. Этой зимой на ее страницах оживут персонажи сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Праздничную атмосферу у МГПУ дополняют живые ели, возле которых рассыпаны коробки с подарками, а также масштабные фигуры Щелкунчика. Все это создает сказочное ощущение, где красота зимней природы, литературная классика и праздничное настроение объединяются с помощью современных технологий.

Данное новогоднее оформление на Садовой‑Самотечной улице сменило осеннюю инсталляцию, которая была открыта на этой площадке с сентября. Тогда пространство было посвящено русской классике на языке современного искусства. Нынешний зимний проект продолжает традицию соединения литературы и технологий, предлагая москвичам и туристам новый взгляд на знакомые сюжеты и образы.