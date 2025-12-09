Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Четверг 29 января

"Поэзия зимы" на Садовой-Самотечной улице: у МГПУ появилось новогоднее пространство

"Поэзия зимы" на Садовой-Самотечной улице: у МГПУ появилось новогоднее пространство
28

До конца сезона горожане и туристы смогут видеть световое шоу, цифровую книгу со "Щелкунчиком" и праздничную инсталляцию.

В Тверской районе столицы перед зданием Московского городского педагогического университета (МГПУ) на Садовой‑Самотечной улице открылось красочное новогоднее пространство. Здесь установили живые ели в кадках, разместили фигуры Щелкунчика и смонтировали масштабную инсталляцию по мотивам одноименной сказки. Наслаждаться праздничным дизайном и делать памятные зимние снимки прохожие смогут до 28 февраля.

Центральным элементом оформления площадки является световое шоу «Поэзия зимы: декабрь, январь, февраль». По вечерам фасад университета превращается в огромный медиаэкран, где демонстрируются тематические композиции для каждого зимнего месяца. В декабре зрители увидят падающие с неба виртуальные конфеты и подарки, сопровождаемые строками Валерия Брюсова о первом снеге. Январская часть шоу переносит в атмосферу морозного вечера — на экране возникают дальние огоньки и обледенелые стены, иллюстрируя стихи Афанасия Фета. Февраль представлен строками Александра Пушкина «Мороз и солнце; день чудесный!»: на фасаде открываются резные ставни, за которыми разгулялась метель, а затем возникает образ лошади, везущей по заснеженной дороге сани.

Особого внимания заслуживает установленная на площадке трехметровая цифровая книга. Этой зимой на ее страницах оживут персонажи сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Праздничную атмосферу у МГПУ дополняют живые ели, возле которых рассыпаны коробки с подарками, а также масштабные фигуры Щелкунчика. Все это создает сказочное ощущение, где красота зимней природы, литературная классика и праздничное настроение объединяются с помощью современных технологий.

Данное новогоднее оформление на Садовой‑Самотечной улице сменило осеннюю инсталляцию, которая была открыта на этой площадке с сентября. Тогда пространство было посвящено русской классике на языке современного искусства. Нынешний зимний проект продолжает традицию соединения литературы и технологий, предлагая москвичам и туристам новый взгляд на знакомые сюжеты и образы.

9 декабря 2025, 14:44
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами
В районе Москворечье-Сабурово появится новое комфортное помещение для занятий плаванием и общей физической подготовкой – строительство уже началось. В Южном административном округе столицы, в районе Москворечье‑Сабурово, возведут многофункциональный спортивный комплекс.

"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России

"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России
Гостей "Зарядья" ждут новые виртуальные путешествия и кинетические инсталляции. С 1 февраля посетители парка «Зарядье» в самом центре столицы смогут узнать много интересного о культурном и географическом многообразии нашей страны.

"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы

"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы
Гостей ждут мастер-классы, экскурсии и увлекательные эксперименты. В субботу, 31 января, в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет праздничная программа «Самый теплый день», посвященная 95‑летию централизованного теплоснабжения столицы.

Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт

Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт
Проектируемый проезд № 963 свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей на юге Москвы. В районе Орехово‑Борисово Южное приступили к реализации масштабного транспортного проекта.

Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов

Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов
На целый месяц наукоград превратится в открытую площадку для экспериментов, лекций и квестов. В феврале Троицк станет центром притяжения для любителей науки.

Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию

Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию
Каток, электротюбинг, лыжная трасса и разнообразные мастер-классы – для активного досуга предлагается масса вариантов. В этом сезоне Северный речной вокзал оказался одной из главных зимних локаций столицы.

