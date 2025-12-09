Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Четверг 29 января

Четверг 29 января
На Спиридоновке обновят памятник архитектуры

На Спиридоновке обновят памятник архитектуры

Построенное в две очереди здание в центре Москвы демонстрирует две эпохи советской архитектуры 1930х годов.

На улице Спиридоновка, дом 22/2, вскоре начнется капитальный ремонт уникального здания, известного как «Жилой дом Наркомата путей сообщения». Данный памятник культурного наследия был возведен поэтапно в период с 1932 по 1940 год по проектам архитекторов Георгия Волошинова и Леонида Полякова и сейчас нуждается в обновлении. Проект ремонтно-восстановительных работ уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение, так что специалисты скоро приступят к выполнению задачи.

Здание на Спиридоновке примечательно тем, что отражает эволюцию советской архитектуры: первая очередь выполнена в стиле конструктивизма, вторая — в манере советской неоклассики. Дом отличается переменной этажностью и выделяется 11‑метровой башней. Всего в нем 12 подъездов, каждый из которых ждет комплексное обновление.

В рамках капремонта специалисты приведут в порядок места общего пользования и фасады, включая историческое декоративное убранство. В подъездах заменят штукатурную отделку стен и потолков, отремонтируют и покроют лаком бетонные полы и ступени лестниц, расчистят, восстановят и покрасят перила. В цокольном этаже заменят деревянные перегородки, проведут антигрибковую обработку и обновят отделку стен, потолков и полов с учётом функционального назначения помещений. Особое внимание уделят фасадам. Их расчистят от загрязнений и старой краски, локально обработают биоцидными препаратами. Утраченные декоративные элементы — наличники, карнизы, порталы дверей, арки и капители пилястр — восстановят методом докомпоновки. После завершения этих работ фасады покрасят, вернув им первоначальный облик.

Ремонт затронет и кровлю здания: планируется заменить покрытие из кровельных листов и отремонтировать надстройки. Поскольку дом — памятник архитектуры, все этапы работ будут проходить под контролем столичного Департамента культурного наследия. Это позволит сохранить аутентичность объекта и соблюсти требования к реставрации исторических зданий. Задача специалистов капремонта — не только вернуть зданию исторический облик, но и сделать его комфортным для проживания москвичей. После завершения работ дом на Спиридоновке продолжит служить ярким примером синтеза двух архитектурных эпох, оставаясь при этом полноценным жилым пространством.

9 декабря 2025, 13:43
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России

"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России
Гостей "Зарядья" ждут новые виртуальные путешествия и кинетические инсталляции. С 1 февраля посетители парка «Зарядье» в самом центре столицы смогут узнать много интересного о культурном и географическом многообразии нашей страны.

"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы

"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы
Гостей ждут мастер-классы, экскурсии и увлекательные эксперименты. В субботу, 31 января, в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет праздничная программа «Самый теплый день», посвященная 95‑летию централизованного теплоснабжения столицы.

Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт

Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт
Проектируемый проезд № 963 свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей на юге Москвы. В районе Орехово‑Борисово Южное приступили к реализации масштабного транспортного проекта.

Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов

Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов
На целый месяц наукоград превратится в открытую площадку для экспериментов, лекций и квестов. В феврале Троицк станет центром притяжения для любителей науки.

Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию

Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию
Каток, электротюбинг, лыжная трасса и разнообразные мастер-классы – для активного досуга предлагается масса вариантов. В этом сезоне Северный речной вокзал оказался одной из главных зимних локаций столицы.

Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет

Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет
Платформа "Город идей" дает горожанам возможность влиять на облик столичных районов. С 2021 года в Москве преобразилось более 1400 дворов — это около шести процентов от общего числа дворовых территорий столицы, которых насчитывается свыше 24 тысяч.

