"Фабрика подарков": москвичи объединяются ради добрых дел

В павильонах собирают посылки для военнослужащих, детей из новых регионов и бездомных животных.

В рамках проекта «Зима в Москве» по всему городу заработали павильоны «Фабрики подарков». До 28 февраля жители и гости столицы могут принести гуманитарную помощь в более чем 30 пунктов сбора. Инициатива стала частью масштабной акции «Москва помогает», направленной на поддержку тех, кто особенно нуждается в заботе и внимании.

Павильоны открыты в самых оживленных точках города. На Тверской площади они работают ежедневно с 10:00 до 21:00. Площадки на Манежной площади, улице Новый Арбат (дом 13) и площади Революции принимают посетителей в будни с 10:00 до 21:00, а в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00. В округах павильоны доступны с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00.

Ассортимент подарков, которые принимают от москвичей, разнообразен. Для участников специальной военной операции собирают мужские наборы: средства личной гигиены, стельки, носки, варежки, перчатки и термобелье. Для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях, организуют сбор настольных игр в рамках акции «Ход добра». Дети из новых регионов будут рады получить новогодние сладости (со сроком годности не менее трех месяцев), конструкторы, школьные принадлежности, наборы для творчества, игрушки.

Особая забота — о бездомных животных. Приюты нуждаются в крупах (рисе, гречке, пшене), сухих и влажных кормах, поводках, наполнителях для лотков, средствах дезинфекции и каплях от клещей.

Волонтеры помогают посетителям сориентироваться: подсказывают, какие вещи можно принести, и предлагают подписать открытки с изображением кота Мишани — талисмана московского добровольческого сообщества. Специалисты внимательно проверяют качество и целостность упаковки всех пожертвований, следят за сроками годности продуктов.

Для жителей новых и приграничных регионов в штабах «Москва помогает» принимают продукты длительного хранения (крупы, макароны, консервы), детские соки, пюре, сухие смеси, средства личной гигиены, новую сезонную одежду, бытовую технику и корм для животных. Актуальную информацию о потребностях и адресах ближайших пунктов сбора можно найти на сайте проекта.