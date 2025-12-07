Яркие фасады в ЮАО: как преобразились дома в Борисовском проезде

После ремонта многоэтажные здания обрели современный облик с индивидуальной цветовой гаммой.

На юге Москвы в районе Северное Орехово-Борисово специалисты обновили фасады четырех 12‑этажных жилых домов, возведенных в 1975 году в Борисовском проезде. Дом 44, корпуса 1, 2, 3 и дом 46, корпус 1 примыкают друг к другу углами и отличаются лаконичной пластикой без декоративных элементов. Для ремонта каждого из них был разработан персональный проект и подобрана современные отечественные материалы.

Работы начались с тщательной подготовки поверхностей: стены очистили и промыли, затем нанесли грунтовку. Следующим этапом стала установка кронштейнов для кондиционеров и их корзин. После этого на стены уложили утеплитель из минеральной ваты, оштукатурили их и закрепили стекловолоконную сетку. Финальным штрихом стало нанесение декоративного слоя и окраска фасадов. При выборе цвета учитывали индивидуальные колористические решения: в палитре ЮАО появились оттенки «неапольский желтый», «бежевый чеснок» и «сигнальный белый».

Параллельно мастера провели комплекс дополнительных работ. Они смонтировали корзины для кондиционеров, обновили входные группы, оштукатурили и окрасили балконные плиты. В местах общего пользования установили современные стеклопакеты, обеспечивающие лучшую тепло– и шумоизоляцию. Не остались без внимания и внешние элементы зданий: специалисты привели в порядок отмостку и цоколь, что не только улучшило внешний вид домов, но и повысило комфорт проживающих в них москвичей.

При ремонте применялись инновационные технологии, в том числе энергоэффективный метод «мокрый фасад». Он позволяет не только качественно утеплить здания, но и реализовать разнообразные цветовые решения. Кроме того, для отделки использовались фиброцементные панели — прочный и долговечный материал отечественного производства.

Реализуемая в Москве масштабная программа капремонта помогает не просто поддерживать жилой фонд в надлежащем состоянии, но и придавать зданиям, построенным полвека назад, современный облик, поддерживая при этом единство архитектурного стиля района. Благодаря использованию передовых технологий дома в Борисовском проезде получили не только эстетическое обновление, но и улучшенные эксплуатационные качества, которые обеспечат комфорт жителей на годы вперед.