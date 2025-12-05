На западе Москвы возводят 15 новостроек по программе реновации

В семи районах ЗАО появятся современные жилые комплексы с благоустроенными дворами и доступной средой.

В Западном административном округе столицы активно реализуется программа реновации. В настоящее время в семи районах ЗАО ведется строительство 15 жилых комплексов, в которые в обозримом будущем смогут переехать участники программы. Общая площадь новостроек составит около 810 тысяч квадратных метров, а количество запроектированных квартир – без малого 7 800. Более сотни из них специально адаптируют для маломобильных жителей, обеспечивая комфорт и доступность жилья для каждого.

Работа на строительных площадках ЗАО кипит. В районе Фили‑Давыдково возводят сразу пять новостроек, в Очаково‑Матвеевском появятся четыре дома, в Можайском районе — два. По одному жилому комплексу строят в Солнцеве, Филевском Парке, Кунцеве и районе Проспект Вернадского. Каждый проект предусматривает использование качественных материалов и современного оборудования преимущественно отечественного производства, при этом особое внимание уделяют показателям энергоэффективности зданий.

Планировка новостроек продумана в соответствии с современными требованиями к комфорту и безопасности. Входы в подъезды выполнят по принципу безбарьерной среды, то есть без лестниц, что облегчит передвижение маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Внутри домов обустроят светлые и просторные подъезды, выделят помещения для консьержей и специальные комнаты для хранения колясок.

Особое внимание уделяют благоустройству придомовых территорий. Во дворах создадут комфортные общественные зоны с разнообразными досуговыми площадками — всего планируется создать около 60 объектов. Возле новостроек в ЗАО появятся детские игровые комплексы, спортивные площадки и тихие уголки для отдыха на свежем воздухе, где смогут проводить время не только новоселы, но и жители окрестных домов. Такой подход позволяет формировать не просто новое жилье, а полноценную среду для жизни и досуга в мегаполисе.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5 176 домов. Строительство новостроек в ЗАО — важный шаг в реализации этой масштабной инициативы, направленной на обновление жилого фонда столицы и повышение качества жизни горожан.