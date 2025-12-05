Новогодние огни Москвы: город украсили световые тоннели

Созданные к зимним праздникам инсталляции не только радуют глаз, но и служат дополнительным освещением в темное время суток.

В преддверии Нового года Москва преобразилась. Ярким акцентом праздничного оформления города стали особые световые тоннели. Более десяти подобных конструкций установили на московских бульварах и других популярных у горожан и туристов локациях. Инсталляции из разноцветных огоньков формируют особую атмосферу торжества и одновременно выполняют практическую функцию — улучшают освещенность улиц в вечерние часы.

Одно из самых впечатляющих украшений появилось на Тверском бульваре. Стометровая конструкция в прошлом году получила мультимедийные возможности: теперь на ее поверхности с помощью специальных технологий можно демонстрировать разнообразные световые фигуры. Этот тоннель уже завоевал популярность как у жителей, так и у гостей города, многие из которых приезжают специально, чтобы полюбоваться на такую красоту.

На Никитском бульваре прохожих встречает «Хрустальный тоннель». В нынешнем сезоне его облик обновили: вместо розовых светодиодов использовали теплые белые, а также дополнили композицию горизонтальными элементами в форме сосулек. На Гоголевском бульваре протянулся пятидесятиметровый световой коридор, создающий ощущение сказочного пространства.

Триумфальная площадь украшена тридцативосьмиметровым тоннелем с холодной бело‑голубой подсветкой. Его конструкция состоит из ряда прямоугольных рам, подсвеченных по внутреннему контуру, что придает композиции выразительность и контраст. На Манежной площади расположились два тематических тоннеля: один декорирован изображениями музыкальных инструментов и скрипичного ключа, другой привлекает внимание изящными арками и орнаментальными узорами.

Помимо центральных локаций, световые тоннели можно увидеть в музее‑заповеднике «Царицыно», Петровском парке, на Поклонной горе, Сокольнической площади, площади Мясницкие Ворота и вблизи Министерства обороны на Фрунзенской набережной.

Все конструкции выполнены с использованием современных светодиодных технологий, отличающихся низким энергопотреблением, надежностью и устойчивостью к погодным условиям. За последние годы город накопил достаточный запас декоративных элементов, которые можно многократно использовать и трансформировать под разные праздничные сценарии. Это позволяет эффективно оформлять городские пространства, сохраняя баланс между эстетикой и рациональностью.