Спорт без границ: в Москве пройдут мероприятия для атлетов с ОВЗ

Турниры по мини-футболу, жульбаку и настольному теннису – шанс проявить характер и расширить круг единомышленников.

В середине декабря Москва подарит горожанам с ограниченными возможностями здоровья яркую спортивную неделю. С 15 по 21 декабря в разных районах города пройдут состязания, где каждый сможет найти занятие по душе и силам: от динамичного мини‑футбола до тактичного жульбака. Участие открыто для всех желающих старше 18 лет — главное условие: желание бросить вызов обстоятельствам и получить удовольствие от игры.

Первым испытанием станет окружной турнир по мини‑футболу. Он состоится 20 декабря в спортивном комплексе «Марьина Роща» (3‑я улица Марьиной Рощи, дом 8). С 13:30 до 19:00 здесь соберутся команды, сформированные из зарегистрированных участников. Мужчины и женщины получат шанс продемонстрировать ловкость, слаженность действий и волю к победе.

Для участия в игре потребуется:

документ, удостоверяющий личность;

медицинская справка о допуске к соревнованиям по мини‑футболу;

справка о медико‑социальной экспертизе (МСЭ);

спортивная форма.

Регистрация пройдет непосредственно в день турнира — никаких предварительных заявок не нужно.

На следующий день, 21 декабря, эстафету примет спортивный комплекс «Дом спорта» на Зональной улице (дом 6). С 9:30 до 13:00 здесь пройдут сразу два состязания. Сначала гости окунутся в атмосферу интеллектуального азарта, посетив окружные соревнования по жульбаку. Эта увлекательная игра требует точности и расчета: участникам предстоит закатывать деревянные шайбы в специальные лузы. Затем площадка превратится в арену для теннисистов. Участники смогут продемонстрировать скорость реакции, стратегическое мышление и умение держать удар — как в прямом, так и в переносном смысле.

Подобные мероприятия проходят в столице регулярно. Это не просто спортивные состязания – они помогают людям с ОВЗ обрести уверенность, завести новые знакомства и почувствовать себя частью большого спортивного сообщества. Поддержка адаптивного спорта — приоритет для столицы: такие турниры не только развивают физическую форму, но и способствуют социальной адаптации, дарят вдохновение и веру в собственные силы.