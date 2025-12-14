Кинопарк "Москино" открыл новую локацию – исторический манеж

От "Битвы роботов" до конных сцен – новая площадка существенно расширяет возможности столичного кинопроизводства и проведения общественных мероприятий.

13 декабря в кинопарке «Москино» состоялось знаковое событие — открытие манежа, воссозданного по образцу исторического здания у Александровского сада в центре Москвы. Этот архитектурный шедевр площадью свыше семи тысяч квадратных метров не просто украшает ландшафт кинопарка, но и открывает новые горизонты для киноиндустрии и городских мероприятий.

Манеж задуман как многофункциональная площадка: здесь смогут проходить не только киносъемки, но и масштабные форумы, фестивали, выставки. Символичным стало то, что первую крупную акцию на новой площадке — финал шоу «Битва роботов» — провели уже в день открытия. На арену вышли 32 команды, объединившие инженеров, изобретателей, студентов ведущих вузов и энтузиастов робототехники. Среди участников — представители Санкт‑Петербургского политехнического университета Петра Великого, МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИТУ «МИСИС» и других престижных учебных заведений. Команды из десяти регионов России продемонстрировали мастерство конструирования и программирования, превратив манеж в арену технологического соперничества. Событие подчеркнуло универсальность пространства, способного адаптироваться под самые разные форматы.

В перспективе манеж станет сердцем масштабного конного комплекса общей площадью около 23 тысяч квадратных метров. Его инфраструктура включает:

конюшни, рассчитанные на 48 лошадей и 10 пони;

скаковой круг для тренировок;

музей гужевой техники, хранящий память о старинных экипажах;

шорная мастерская и кузницы для изготовления и ремонта снаряжения;

склады для сена, опилок и исторического реквизита — телег и карет.

Для обеспечения комфортных условий содержания животных предусмотрены специализированные помещения: лазарет для ветеринарного ухода, хранилища для кормов, а также тренировочные зоны с барьерами для отработки трюковых сцен. Кинематографисты смогут арендовать лошадей для съемок исторических эпизодов — от неспешных поездок в карете до динамичных сцен с наездниками. Все это позволит создавать аутентичные кадры, не выезжая за пределы кинопарка.